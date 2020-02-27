Турецкие боевики ежедневно обстреливают жилые кварталы Ливии

После ответного огня Ливийской национальной армии (ЛНА) по аэропорту «Митига», где засели протурецкие вооруженные группировки, бандиты начали вести ежедневный неприцельный минометный обстрел мирных районов, сообщает ФАН.

Как ранее заявлял официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари, за прошедшие 24 часа они зафиксировали 31 нарушение со стороны террористов в Триполи. По его словам, огонь по жилым кварталам ведется ежедневно. При этом ЛНА, несмотря на атаки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, продолжает придерживаться режима тишины, начавшегося в полночь 12 января.

Несмотря на режим перемирия, наемники ПНС продолжают устраивать провокации против ЛНА Халифы Хафтара. Турецкая артиллерия и беспилотники бьют по позициям вооруженных сил, на что военные отвечают точечными ударами по атакующим. Кроме того, игнорируя эмбарго ООН, Турция продолжает поставлять «правительству» Сарраджа тяжелейшее вооружение и боевиков.

Ранее турецкий боевой десантный корабль привез ПНС Ливии 100 тонн оружия и различных боеприпасов. Европейский союз намерен направить миссию по контролю и воспрепятствованию поставок вооружения и наемников через Средиземноморье. По последним данным, в Ливии на стороне ПНС воюет около 7,5 тысячи завербованных сирийских боевиков. С начала года в Ливию контрабандой было доставлено порядка пяти тысяч тонн боеприпасов, оружия и военной техники, на что было наложено эмбарго ООН.