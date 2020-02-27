Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Украинцы стали меньше поддерживать избранного главу Владимира Зеленского, следует из итогов исследования Киевского международного института социологии.

Так, только 47 процентов опрошенных поддержали президента. Для сравнения приводятся данные декабрьского опроса: доля тех, кто положительно относится к Владимиру Зеленскому составляла 60 процентов, а негативно — 14 процентов опрошенных.

Деятельности Зеленского на посту президента дают положительную оценку также 47 процентов респондентов. По сравнению с декабрьскими данными показатель упал на 15 процентов. На те же 15 процентов возросла доля тех, кто недоволен деятельностью президента. В феврале она составила 40 процентов.

Оценка действий Верховной Рады также ухудшилась. На 16 процентов снизился уровень поддержки депутатов, а показатель недовольных деятельностью парламентариев возрос на 21 процентный пункт.

Около 44 процентов, опрошенных полагают, что нынешний состав кабинета министров Украины нужно отправить в отставку, а 37 процентов считают, что правительству еще предстоит поработать.

Опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опросили 1 500 граждан Украины от 18 лет и старше.