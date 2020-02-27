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Режим открытого неба над Пулково обернется борьбой за место под солнцем
Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Деятельность Зеленского поддерживает меньше половины украинцев

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс
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16:26   27 Февраля 2020
Весь мир

Россия ограничивает авиасообщение с Ираном с 28 февраля

Россия ограничивает авиасообщение с Ираном с 28 февраля

Все регулярные и чартерные рейсы между Ираном и РФ запрещены с 28 февраля из-за коронавируса, сообщили в Минтрансе.

«Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan air. Из Москвы в Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта Шереметьево»,— сообщили журналистам в Минтрансе.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею из-за коронавируса. Российское ведомство ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая зафиксировала резкий рост количества заболевших коронавирусом на территории этих трех государств и предупредила о риске заболевания инфекцией.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #иран #авиасообщение #коронавирус

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