Россия ограничивает авиасообщение с Ираном с 28 февраля

Все регулярные и чартерные рейсы между Ираном и РФ запрещены с 28 февраля из-за коронавируса, сообщили в Минтрансе.

«Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan air. Из Москвы в Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта Шереметьево»,— сообщили журналистам в Минтрансе.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею из-за коронавируса. Российское ведомство ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая зафиксировала резкий рост количества заболевших коронавирусом на территории этих трех государств и предупредила о риске заболевания инфекцией.