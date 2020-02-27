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16:29   27 Февраля 2020
Россия

Водолазы не нашли пропавших в Черном море подростков

Водолазы не нашли пропавших в Черном море подростков

Водолазы не нашли пропавших в Черном море 14-летних мальчиков, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, поиски подростков в Сочи велись всю ночь и продолжаются вторые сутки. 

Утром в четверг к поискам подключили вертолет, к спасателям и волонтерам добавилось еще 60 человек. Устье реки, откуда детей смыло в море, обследовали водолазы южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. По словам водолазов, они знали о пятиметровом углублении в устье, поэтому в первую очередь обследовали его, при этом видимость не превышала 70 сантиметров.

Нв данный момент мальчиков найти до сих пор не удалось, а проведение водолазных работ отложено из-за шторма и нулевой видимости. 

Вечером 25 февраля два 14-летних мальчика попытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, которая впадает в море. Сильный шторм смыл ребят в воду, их поисками занимается более 260 человек, среди которых полиция, следователи, спасатели и волонтеры. К работе подключены вертолет, беспилотник и несколько катеров. СК РФ и прокуратура проводят доследственную проверку, следователи установили личности пропавших подростков.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #сочи #черное море

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