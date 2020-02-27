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16:19   27 Февраля 2020
Россия

Госдума рассмотрит законопроекты о защите россиян от недобросовестных страховщиков

Госдума рассмотрит законопроекты о защите россиян от недобросовестных страховщиков

Рабочая группа по вопросам законодательства в сфере долевого строительства внесла в Госдуму девять законопроектов, предлагающих меры защиты граждан от недобросовестных страховщиков.

Руководитель рабгруппы, вице-спикер парламента Ирина Яровая рассказала, что новый проект закона устанавливает обязанность включить во все договоры страхования информацию о размере премии страховым компаниям.

Предлагается также усилить банковский контроль за использованием средств компенсационного фонда СРО. Это позволит предотвратить риски утечки денег со счетов. Также за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной или страховой организации будет предусмотрена уголовная ответственность.

По словам вице-спикера, законопроект устанавливает обязанность предоставлять Банку России ответ по итогам всех проверок от имени руководства правоохранительных органов федерального значения. Ранее для такого рода действий достаточно было привлечь правоохранителей районного или регионального уровня.

«Учитывая, что обращения председателя Центробанка в правоохранительные органы изначально направлены на защиту интересов широкого круга лиц и на обеспечение экономической безопасности государства, необходимо обеспечить высокий профессиональный уровень рассмотрения вопроса и компетенцию принятия решений по ним. <…> С целью усиления парламентского контроля и защиты интересов граждан и государства устанавливается обязанность ЦБ представлять в Госдуму проект основных направлений развития финансового рынка не один раз в три года, а ежегодно», — добавила Яровая.

Законопроектами также предусмотрена процедура, которая позволяет Банку России устанавливать лиц, контролирующих кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды. Арбитражный суд получит право арестовать имущество контролирующих лиц до подачи заявления о привлечении их к ответственности, в случаи установления ЦБ банкротства кредиторов, страховщиков и НПФ. По решению суда может быть ограничен выезд за рубеж владельцам и контролирующим лицам таких организаций.

«Предложенные нами меры носят системный профилактический характер. Механизм защиты должен действовать на опережение, чтобы предотвратить ущерб и выведение средств за рубеж», — подчеркнула парламентарий.

Законопроекты поддержали Минфин, Минюст, Минэкономразвития, МВД, ФНС, Генеральная прокуратура, Банк России и Верховный суд.

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Автор: Анна Калинина
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