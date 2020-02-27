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16:18   27 Февраля 2020
Россия

Список бесплатных интернет-ресурсов пополнят негосударственные сайты

Список бесплатных интернет-ресурсов пополнят негосударственные сайты

В списке бесплатных интернет-ресурсов окажутся не только государственные сайты, заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

«Где-то в течение месяца он появится, но он точно будет включать востребованные ресурсы, и он точно не будет ограничен госсайтами», — сказал Шадаев журналистам.

11 февраля стало известно, что сотовые операторы и интернет-компании потребовали от государства компенсировать им расходы на услуги по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам.

Ранее в своем обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил подготовить проект «Доступный интернет» по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам президента, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан. Минкомсвязь уже подготовило предварительный список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #минкомсвязи #интернет

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