В списке бесплатных интернет-ресурсов окажутся не только государственные сайты, заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

«Где-то в течение месяца он появится, но он точно будет включать востребованные ресурсы, и он точно не будет ограничен госсайтами», — сказал Шадаев журналистам.

11 февраля стало известно, что сотовые операторы и интернет-компании потребовали от государства компенсировать им расходы на услуги по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам.

Ранее в своем обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил подготовить проект «Доступный интернет» по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам президента, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан. Минкомсвязь уже подготовило предварительный список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года.