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 Режим открытого неба над Пулково обернется борьбой за место под солнцем

Режим открытого неба над Пулково обернется борьбой за место под солнцем
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17:01   27 Февраля 2020
Россия

Режим открытого неба над Пулково обернется борьбой за место под солнцем

Режим открытого неба над Пулково обернется борьбой за место под солнцем

С 1 января в аэропорту Пулково действует так называемая седьмая свобода воздуха для ряда зарубежных авиакомпаний. Иностранные перевозчики смогут выполнять рейсы в Петербург без регистрации в России.

Сейчас к открытому небу допустили 30 государств. Без ограничений аэропорт будет сотрудничать с Бельгией, Данией, Ирландией, Исландией, Латвией, Литвой, Люксембургом, Македонией, Мальтой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Сербией, Словакией, Словенией, Финляндией, Швейцарией, Швецией и Эстонией.

Минтранс РФ предложил сотрудничество с ограничениями для таких стран как Австрия, Великобритания, Болгария, Чехия (ограничения для этих четырех стран касаются только столиц), Германия (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Мюнхена и Гамбурга).

Режим открытого неба над Пулково обернется борьбой за место под солнцем

Допускаются также перевозки в Испанию (за исключением Барселоны и Малаги), в Италию (кроме Рима и Милана), на Кипр (за исключением Ларнаки и Пафоса — два главных международных аэропорта на Кипре, за исключением аэропорта Эрджан на территории Северного Кипра, куда летают только турецкие авиакомпании). Во Францию можно летать во все города, кроме Парижа и Ниццы, однако большинство из них не ответили на запросы лоукостеров о новых маршрутах.

Открытое небо для отечественных авиакомпаний может обернуться проблемами, считает большинство участников пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Так, депутат ЗакСа Петербурга от партии КПРФ Ирина Иванова отметила, что конкуренция может негативно отразиться на российских перевозчиках.

«Для потребителей проблем не будет, наоборот: чем больше компаний, тем больше конкуренция, и цены будут падать», — подчеркнула парламентарий.

Иванова допустила, что с увеличением пассажиропотока Пулково может не справиться. Ожидается, что большая его часть сместится из Москвы в Петербург и принесет аэропорту до 35 миллионов новых пассажиров в год. Представители Пулково не смогли оперативно ответить на вопрос о том, как справятся с новыми нагрузками. Редакция «Политики сегодня» направила запрос в пресс-службу воздушной гавани.

Режим открытого неба над Пулково обернется борьбой за место под солнцем

Глава профсоюза авиакомпании «Россия» Игорь Морозов недолго размышлял о плюсах и минусах нововведения и сразу перешел к наболевшему. Он рассказал, что у «России» большие проблемы, из-за того, что «Аэрофлот» перетягивает на себя одеяло и лишает ее рейсов. На пресс-конференцию он пришел прямо из зала суда, где решались «рабочие вопросы» между ним и авиакомпанией.

Морозов согласился с Ивановой о грядущих трудностях для российских компаний и напомнил, что «Россия» — основной перевозчик в Пулково, поэтому ей необходимо держаться за своих пилотов. Представитель профсоюза предложил ввести льготы и меры поддержки для отечественных перевозчиков.

«Само понятие открытого неба — красивое, но в итоге получается борьба за место под солнцем. Я вижу здесь личный интерес», — заявил эксперт, не вдаваясь в подробности.

Режим открытого неба над Пулково обернется борьбой за место под солнцем

Морозов считает, что большинство рейсов, которые переносятся из Петербурга в московское Шереметьево из-за личного интереса кого-то в руководстве «Аэрофлота», создает неудобство пассажирам и работникам «России». Морозов также призвал не забывать о сложностях в отношениях РФ и Европы, которая в случае чего не скупится на санкции. Новые ограничительные меры, по его мнению, могут заставить зарубежные компании покинуть рынок, оставив целые направления без перевозчика.

«Кто подхватит эти рейсы?» — задался риторическим вопросом он.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев, напротив, положительно оценивает открытие седьмой свободы воздуха. Он напомнил, что в строительство нового терминала Пулково вкладывались огромные деньги: аэропорт должен был превратиться в транспортный хаб, чтобы петербуржцы не уезжали в Хельсинки, «чтобы потом летать в Италию за десять евро».

«Мы ждали изменений, но в основном ожидания не оправдались. Мы ждем конкуренции, поэтому новость я оцениваю позитивно», — отметил спикер.

Режим открытого неба над Пулково обернется борьбой за место под солнцем

При этом депутат обратил внимание и на негативные моменты, связанные с транспортной доступностью в Пулково — в час пик к аэропорту сложно подъехать и уехать даже на автомобиле. Вдобавок заходящие ночью на посадку самолеты доставляют неудобства жителям окрестных домов.

«Местным жителям очень мешает шум. Если увеличить поток самолетов, то проблема шума может усугубиться», — выразил обеспокоенность парламентарий.

Пока руководство Пулково готовится проинформировать петербуржцев через прессу о грядущих изменениях, законотворцы действуют. Транспортная реформа 2020 года увеличивает количество автобусов на маршруте N 39 до Пулково, напомнил Цивилев. В аэропорт начнут ездить 22 больших автобуса и семь автобусов «гармошкой». Тем не менее, экспресс, как в столице, Петербург вводить пока не собирается.

Режим открытого неба над Пулково обернется борьбой за место под солнцем

Директор Института воздушного и космического права «АЕРОХЕЛП» Олег Аксаментов назвал открытие неба «политическим решением», чтобы увеличить турпоток. Небо должно быть свободным для всех, а Пулково открыл седьмую степень европейским компаниям в одностороннем порядке.

«Мы обратились к международному сообществу перевозчиков, кто хотел бы этой практикой воспользоваться, кто хотел бы расширить географию и летать из Петербурга. Имея развитую сеть воздушных сообщений внутри ЕС, перевозчики могут перераспределять потоки», — сказал он.

Как изменятся цены на авиабилеты после того, как небо над Петербургом станет свободнее, участники конференции прогнозировать не взялись. Как и отвечать на вопрос о том, почему среди западно-европейских компаний пока не наблюдается ажиотажа в связи с новшествами города на Неве.

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Автор: Лев Собакин
#пулково #открытое небо

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