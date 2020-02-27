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16:05   27 Февраля 2020
Россия

Политолог Минченко ожидает явку в 60 процентов на голосовании по поправкам в Конституцию

Политолог Минченко ожидает явку в 60 процентов на голосовании по поправкам в Конституцию

Политолог Евгений Минченко ожидает явку в 60 процентов на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Это позволит выйти на показатели, сопоставимые с президентскими выборами 2018 года, когда отдать голос за своего кандидата пришли более 67,5 процента граждан.

«Явка 60 процентов, думаю, вполне [возможна]. Учитывая, что это нетрадиционное голосование, соответственно облегченная процедура. Я думаю, что и административный ресурс будет запущен на уровне предприятий. Вполне можно выйти на показатели, сопоставимые с президентскими выборами», — спрогнозировал политолог в комментарии «Политике Сегодня».

Минченко усомнился, что незначительные отклонения от прогнозируемой явки в 60 процентов повлияют на утверждение законности поправок через механизм всероссийского голосования.

«Это вопрос интерпретации. Я не очень понимаю, где эта грань в легитимности поправок при явке 61 проценте и при явке 62, 3 процента. Где эта тонкая грань?» — задался вопросом собеседник агентства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Специально для того, чтобы все россияне смогли проголосовать, 22 апреля сделают оплачиваемым выходным.

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Автор: Алиса Денисова
#россия #голосование #политика #конституция #минченко

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