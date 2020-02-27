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Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе развивается в пользу Турции

Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе развивается в пользу Турции

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16:02   27 Февраля 2020
Весь мир

Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе развивается в пользу Турции

Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе развивается в пользу Турции

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Турции. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в Анкаре. 

По словам Эрдогана, Турция в Идлибе потеряла трех человек, но «у сирийского режима потери большие». Турецкий президент отметил, что Анкара продолжает бороться в Сирии, а также ведет переговоры с Россией. 

«Вооруженные силы Турции действуют в Идлибе на основе турецко-сирийского соглашения, заключенного в Адане в 1998 году», — заявил Реджеп Эрдоган. 

Ранее ряд СМИ сообщил, что сирийская оппозиция захватила стратегический город Серакиб в провинции Идлиб, которая остается единственным регионом Сирии, где большую часть контролируют боевики. Военный источник «Интерфакса» опроверг данные о повторном захвате города, который сирийская армия освободила от боевиков 5 февраля. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #идлиб #турция #эрдоган #политика

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