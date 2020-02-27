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 Глава Генштаба отметил, что РФ будет рада видеть военных Франции на Параде Победы

Глава Генштаба отметил, что РФ будет рада видеть военных Франции на Параде Победы
Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

 Украинцы выразили готовность отказаться от Донбасса ради дороги в Европу

Украинцы выразили готовность отказаться от Донбасса ради дороги в Европу
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15:58   27 Февраля 2020
Весь мир

Зараженных коронавирусом россиян в Италии сейчас нет

Зараженных коронавирусом россиян в Италии сейчас нет

Около 20 тысяч российских путешественников, сейчас находятся в Италии. Информации о зараженных нет, сообщили в МИД РФ.

«В Италии, по нашим оценкам, сейчас находятся порядка шести тысяч организованных туристов, и всего, включая самостоятельных путешественников, — около двадцати тысяч человек. Они в плановом порядке будут завершать свое путешествие», – сообщил журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

27 февраля власти Воронежа сообщили о госпитализации девушки, которая недавно приехала из Италии и обратилась в медучреждение с симптомами ОРВИ. Сообщается, что девушку госпитализировали в детскую клиническую больницу №2 в связи с подозрением на коронавирус. Людей, которые контактировали с пациенткой, также будут наблюдать эпидемиологи. 31 января Италия закрыла авиасообщение с Китаем.

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Автор: Алина Бранцевич
#италия #россияне #коронавирус

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