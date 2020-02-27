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16:04   27 Февраля 2020
Россия

Глава Генштаба отметил, что РФ будет рада видеть военных Франции на Параде Победы

Глава Генштаба отметил, что РФ будет рада видеть военных Франции на Параде Победы

Россия будет рада видеть французский контингент среди участников Парада Победы, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром.

«Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной Армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников Парада Победы на Красной площади 9 мая этого года», — отметил российский военный.

Начальник Генштаба также отметил важность открытого диалога между Россией и Францией. Глава французского штаба ВС, в свою очередь, пообещал передать информацию французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Напомним, на парад приглашены до 20 расчетов от государств СНГ, стран антигитлеровской коалиции, США, Великобритании, Франции, Египта, Израиля, Ирана, Индии, Китая, Монголии, Польши и Сербии.

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Автор: Анна Калинина
#россия #франция #политика #общество

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