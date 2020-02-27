Первый серийный Ми-38 с передовым винтом нашел своего покупателя

Информационный портал «Сделано у нас» опубликовал статью, в которой сообщается, что первый серийный отечественный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности был передан заказчику. Торжественная церемония состоялась в стенах Казанского вертолетного завода (КВЗ), который выступил разработчиком и производителем новейшей винтокрылой машины.

Новый вертолет будет эксплуатироваться в компании Русские вертолетный системы (РВС). Символический ключ от первого серийного Ми-38 был передан генеральному директору РВС Михаилу Казачкову. Таким образом, Казанский вертолетный завод подтвердил свою готовность серийного производства новой модели вертолета. Новая машина может поставляться как коммерческим заказчикам, так и для государственных структур. Можно сделать вывод, что вертолет нашел своего покупателя.

«Прогнозируемая потребность потенциальных покупателей в Ми-38 до 2030 года составляет более 100 машин», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Напомним, что Ми-38 разработан по одновинтовой схеме. На вертолете установлены два двигателя ТВ7-117. Они приводят в движение шестилопастной несущий винт, созданный по передовой технологии. Благодаря своей конструкции он обеспечивает высокую тягу при низком уровне шума и вибрации. Кроме того, лопасти винта Ми-38 получили специальную противообледенительную систему, которая позволяет достигать отличной управляемости в любых погодных условиях.

Отечественный вертолет Ми-38 оснащен новым пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. При этом винтокрылая машина способна преодолеть до 1200 километров, а также взять на борт до 5 тонн полезного груза.