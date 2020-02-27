ГД рассмотрит законопроект о вычете по НДФЛ при покупке отечественных машин

Депутаты от «Справедливой России» разработали законопроект, согласно которому налог при покупке недорогих автомобилей российского производства не превысит 100 тысяч рублей. Документ внесли на рассмотрение Госдумы.

Из проекта следует, что при покупке отечественной «легковушки» для личных и семейных нужд имущественный налоговый вычет по НДФЛ составит десять процентов от фактической суммы покупки, если сумма таких расходов не превышает миллион рублей.

«Предлагаемые законопроектом меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в стране», — считают разработчики.

По мнению депутатов, меры также имеют «важное социальное значение, поскольку позволяют сохранить часть вложенных в покупку недорогого автомобиля средств населения и, прежде всего, людей с невысокими доходами». Разработчики документа полагают, что положительный экономический эффект от стимулирующих рынок мер позволит со временем компенсировать незначительное снижение ожидаемых бюджетных доходов по НДФЛ.

Однако, Правительство России не поддерживает законопроект и считает такие меры необоснованными. Кроме того, одна из приоритетных задач госполитики до 2025 года – поэтапное упразднение установленных на федеральном уровне льгот по федеральным налогам, часть которых зачисляется в региональные или местные бюджеты, напоминает кабмин.