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15:24   27 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

Украинские силовики планируют провокационные обстрелы территории республики. С таким заявлением выступил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«С целью провоцирования наших защитников на ответные действия командование [Украины] карательной операцией планирует провести ряд обстрелов территории республики с использованием запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов и ствольной артиллерии», — сказал Филипоненко.

Военнослужащий уточнил, что командование Операции объединенных сил привлекает в Донбасс украинские СМИ для подготовки постановочных видеоматериалов для обвинения республик в нарушении режима прекращения огня. В ведомстве сообщили о прибытии журналистов в Орехово, Светлодарск и Золотое. Все населенные пункты находятся под контролем Киева.

Филипоненко призвал международные мониторинговые организации усилить контроль на вышеуказанных территориях и не допустить провокаций, которые спланировало украинское командование, так как они могут привести к жертвам среди мирного населения.

Ранее, в самопровозглашенной республике сообщали о двух обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины.

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Автор: Анна Калинина

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