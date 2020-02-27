Политолог Ганжара назвал демонизацией РФ продление санкций США

США продолжают спекулировать на теме Крыма несмотря на то, что полуостров воссоединился с РФ по результатам народного референдума. Крымский политолог Владислав Ганжара назвал демонизацией РФ продление антироссийских санкций США.

Американский лидер Дональд Трамп на год продлил санкции против РФ, которые ввел после воссоединения со страной Крымского полуострова в 2014 году. Госсекретать США Майк Помпео, в свою очередь, призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма.

«Для них (США) наиболее понятная точка давления и демонизации России — это как раз вопрос воссоединения Крыма. Несмотря на то, что большинство американцев понимают, почему Крым стал частью России и почему это восстановление исторической справедливости», – пояснил Ганжара в беседе с «Народными новостями».

Однако, уверен крымский политолог, долго и эффективно спекулировать на этой теме у американских властей не получится. Представители США отказываются посетить полуостров, поскольку после такого визита саботировать РФ по поводу Крыма Вашингтон больше не сможет, считает Ганжара.

«Мы предлагали приехать официальным лицам, но они избегают таких визитов, потому что понимают, что после этого визита заниматься такими спекуляциями будет невозможно», – пояснил политолог.

Крымский полуостров вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где 96 процентов жителей Крыма и более 95 процентов жителей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украинская сторона все еще считает Крым своей территорией, однако президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».