Путин в парке «Остров мечты» поздравил детей с наступающей весной

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 февраля, пообщался с москвичами в парке развлечений «Остров мечты» в Нагитинском районе столицы и поздравил детей с наступающей весной.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что глава государства осмотрит построенный в Москве крытый всесезонный тематический парк «Остров Мечты», открытие которого намечено на 29 февраля.