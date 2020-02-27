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 Глава Генштаба отметил, что РФ будет рада видеть военных Франции на Параде Победы

Глава Генштаба отметил, что РФ будет рада видеть военных Франции на Параде Победы
Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

 Украинцы выразили готовность отказаться от Донбасса ради дороги в Европу

Украинцы выразили готовность отказаться от Донбасса ради дороги в Европу
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15:02   27 Февраля 2020
Россия

Путин в парке «Остров мечты» поздравил детей с наступающей весной

Путин в парке «Остров мечты» поздравил детей с наступающей весной

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 февраля, пообщался с москвичами в парке развлечений «Остров мечты» в Нагитинском районе столицы и поздравил детей с наступающей весной.

Об этом в своем микроблоге  Twitter сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин в парке «Остров мечты» поздравил детей с наступающей весной

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что глава государства осмотрит построенный в Москве крытый всесезонный тематический парк «Остров Мечты», открытие которого намечено на 29 февраля.

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Автор: Александр Люблинский
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