Ющенко предложил ответить на цинизм Цукерберга российским аналогом Facebook

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко уверен, что необходимо пресечь потребительское отношение к персональным данным у западных корпораций. Бороться с утечками возможно законодательно, а также созданием отечественного программного обеспечения, считает парламентарий. Об этом он рассказал «Политике Сегодня».

«Ограничить ничего нельзя, потому как мир сейчас глобален. Что-то запрещать – бессмысленно, потому что все равно любой запрет подразумевает, что из него есть какой-то выход. Другое дело, что Россия должна законодательно [и технически] урегулировать [работу с личными данными пользователей] зарубежных организаций», — уверен Ющенко.

Проблема состоит в том, что все устройства россиян работают на западных платформах Android, IOS или Windows. Поэтому личные данные граждан РФ легко могут попасть в корыстные руки. Печально известна в этой сфере американская социальная сеть Facebook. Глава компании Марк Цукерберг некогда взломал базу с личными данными студентов Гарварда и использовал ее для регистрации на сайте знакомств наподобие Tinder.

В конце прошлого года данные более чем 260 миллионов пользователей Facebook оказались в открытом доступе: это имена, личные телефоны. Так, киберпреступники могли воспользоваться этими данными для массовой рассылки СМС-спама и фишинговых атак.

Разработка российского ПО позволит гарантировать защиту личных данных. Создать его Ющенко предлагает на базе российской корпорации «Яндекс».

«Но для этого необходимо вкладывать большие деньги и необходимо развивать научно-техническую базу образовательных стандартов. Сохранять свои кадры, потому как очень много сотрудников работают в [американских] компаниях, которые являются конкурентами», — посетовал депутат.

Соцсеть Facebook также известна цензурой: управляет контентом в собственных интересах и блокирует аккаунты по своему желанию. Так были заблокированы профили «Федерального агентства новостей», «Невских новостей» и «Журналистской правды» в Facebook и дочернем сервисе Instagram.