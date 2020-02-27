Освещать дела террористов «Сети»* разрешили лишь «избранным» СМИ

26 февраля 2020 года в 224 Гарнизонном военном суде Петербурга рассматривались уголовные дела двух членов «Сети»* (террористическая организация, запрещена в РФ). На скамье подсудимых — Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, в 2017 году их задержали за участие в террористическом сообществе. Но на заседание допустили далеко не все СМИ, а только представителей «избранных».

На заседание не смогли попасть журналисты «нерукопожатных» СМИ, не было и представителей «Медузы». Филинков и Бояршинов обвинялись в подготовке терактов на чемпионате мира по футболу в 2018 году, а также планировании атак на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России». В зал смогли попасть лишь родственники подсудимых и представители изданий «7x7», «Фонтанка», «Новая Газета», «Дождь», Sota.Vision, «Медиазона», ТАСС, Al Jazeera, а также «Швейцарская телерадиокомпания». Остальных на заседание не пустили, хотя желающих было много. На улице остались сотрудники «Би-би-си», MR7, «Росбалта» и других СМИ, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Причины, по которым в зал суда впустили практически только либеральные и оппозиционные издания, очевидны. Многие из них поддерживаются беглым олигархом Михаилом Ходорковским и работают на его деньги.

Также сообщается, что пришедшие на заседание устроили давку около здания и скандалили друг с другом.

«Сеть»* — террористическая организация, запрещена в России.