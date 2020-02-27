Макрон назвал эпидемией ситуацию с коронавирусом

Францию ждет эпидемия коронавируса, а задача врачей оказать эффективное противодействие заболеванию, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер посетил парижскую больницу Pitie-Salpetriere, где скончался один из заразившихся коронавирусом француз.

«Перед нами кризис, грядет эпидемия… Наш долг — противостоять ей наилучшим образом», — заявил Макрон во время встречи с персоналом больницы.

Президент Франции заверил врачей, что правительство будет всецело оказывать поддержку медикам в борьбе с новым штаммом коронавируса.

По последним данным, коронавирусом во Франции заражены 18 человек. Один из заразившихся французских граждан скончался в ночь на 26 февраля.