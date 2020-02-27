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Политолог Минченко ожидает явку в 60% на голосовании по поправкам в Конституцию

Политолог Минченко ожидает явку в 60% на голосовании по поправкам в Конституцию

 Глава Генштаба отметил, что РФ будет рада видеть военных Франции на Параде Победы

Глава Генштаба отметил, что РФ будет рада видеть военных Франции на Параде Победы
Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

Офицер ЛНР заявил о стягивании проукраинских СМИ в Донбасс

 Украинцы выразили готовность отказаться от Донбасса ради дороги в Европу

Украинцы выразили готовность отказаться от Донбасса ради дороги в Европу
Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе развивается в пользу Турции

Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе развивается в пользу Турции

 Жители Ливии готовы выйти на новый митинг против турецкой интервенции

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15:03   27 Февраля 2020
Весь мир

Макрон назвал эпидемией ситуацию с коронавирусом

Макрон назвал эпидемией ситуацию с коронавирусом

Францию ждет эпидемия коронавируса, а задача врачей оказать эффективное противодействие заболеванию, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер посетил парижскую больницу Pitie-Salpetriere, где скончался один из заразившихся коронавирусом француз.

«Перед нами кризис, грядет эпидемия… Наш долг — противостоять ей наилучшим образом», — заявил Макрон во время встречи с персоналом больницы.

Президент Франции заверил врачей, что правительство будет всецело оказывать поддержку медикам в борьбе с новым штаммом коронавируса.

По последним данным, коронавирусом во Франции заражены 18 человек. Один из заразившихся французских граждан скончался в ночь на 26 февраля.

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Автор: Анна Калинина

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