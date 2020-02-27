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Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе развивается в пользу Турции

 Жители Ливии готовы выйти на новый митинг против турецкой интервенции

Жители Ливии готовы выйти на новый митинг против турецкой интервенции
16:00   27 Февраля 2020
Весь мир

Жители Ливии готовы выйти на новый митинг против турецкой интервенции

Жители Ливии готовы выйти на новый митинг против турецкой интервенции

Жители Ливии готовятся выйти на масштабный митинг 28 февраля в Бенгази против терроризма и вмешательства Турции во внутриливийский конфликт, сообщает Libya Alhadath TV Live.

Как сообщает ФАН, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил на пресс-конференции по ситуации внутри страны, что террористы, которым помогает Турция, пытаются разрушить Ливию. Военнослужащий ЛНА подчеркнул, что ливийцы не допустят этого.

Он также призвал ливийцев единым фронтом выступить против Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который оказывает военную поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем.

«Нет Эрдогану. Нет терроризму!» — заявил Мисмари.

В завершение он добавил, что ЛНА ожидает от ПНС новых вооруженных провокаций, несмотря на перемирие. ЛНА надеется, что ООН в ближайшее время отреагирует на нарушения режима прекращения огня. Жители Бенгази уже выходили на митинг против терроризма и усиливающейся турецкой интервенции 14 февраля. Участие в мероприятии приняли более 200 тысяч человек.

Несмотря на введенный с 12 января режим перемирия, наемники ПНС продолжают устраивать провокации против Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Турецкая артиллерия и беспилотники бьют по позициям вооруженных сил, на что военные отвечают точечными ударами по атакующим. Кроме того, игнорируя эмбарго ООН, Турция продолжает поставлять «правительству» Сарраджа тяжелейшее вооружение и боевиков. Ранее турецкий боевой десантный корабль привез ПНС Ливии 100 тонн оружия и различных боеприпасов. Европейский союз намерен направить миссию по контролю и воспрепятствованию поставок вооружения и наемников через Средиземноморье. По последним данным, в Ливии на стороне ПНС воюет около 7,5 тысяч завербованных сирийских боевиков. С начала года в Ливию контрабандой было доставлено порядка 5 тысяч тонн боеприпасов, оружия и военной техники, на что было наложено эмбарго ООН.

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Автор: Алина Бранцевич
#митинг #ливия #протесты #лна #саррадж #пнс ливии

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