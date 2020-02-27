Жители Ливии готовы выйти на новый митинг против турецкой интервенции

Жители Ливии готовятся выйти на масштабный митинг 28 февраля в Бенгази против терроризма и вмешательства Турции во внутриливийский конфликт, сообщает Libya Alhadath TV Live.

Как сообщает ФАН, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил на пресс-конференции по ситуации внутри страны, что террористы, которым помогает Турция, пытаются разрушить Ливию. Военнослужащий ЛНА подчеркнул, что ливийцы не допустят этого.

Он также призвал ливийцев единым фронтом выступить против Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который оказывает военную поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем.

«Нет Эрдогану. Нет терроризму!» — заявил Мисмари.

В завершение он добавил, что ЛНА ожидает от ПНС новых вооруженных провокаций, несмотря на перемирие. ЛНА надеется, что ООН в ближайшее время отреагирует на нарушения режима прекращения огня. Жители Бенгази уже выходили на митинг против терроризма и усиливающейся турецкой интервенции 14 февраля. Участие в мероприятии приняли более 200 тысяч человек.

Несмотря на введенный с 12 января режим перемирия, наемники ПНС продолжают устраивать провокации против Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Турецкая артиллерия и беспилотники бьют по позициям вооруженных сил, на что военные отвечают точечными ударами по атакующим. Кроме того, игнорируя эмбарго ООН, Турция продолжает поставлять «правительству» Сарраджа тяжелейшее вооружение и боевиков. Ранее турецкий боевой десантный корабль привез ПНС Ливии 100 тонн оружия и различных боеприпасов. Европейский союз намерен направить миссию по контролю и воспрепятствованию поставок вооружения и наемников через Средиземноморье. По последним данным, в Ливии на стороне ПНС воюет около 7,5 тысяч завербованных сирийских боевиков. С начала года в Ливию контрабандой было доставлено порядка 5 тысяч тонн боеприпасов, оружия и военной техники, на что было наложено эмбарго ООН.