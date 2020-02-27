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14:20   27 Февраля 2020
Россия

Памфилова высказалась против закрепления в Конституции минимального порога явки на выборах

Памфилова высказалась против закрепления в Конституции минимального порога явки на выборах

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова высказалась против конституционного закрепления минимального порога явки на выборах. По ее словам, волеизъявление должно быть свободным.

Выступая на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, глава ЦИК отметила, что в голосовании должны участвовать те, кто считает, что их мнение может и должно повлиять на решение по поправкам в главный закон страны. Памфилова подчеркнула, что число участников голосования покажет, какому количеству оно необходимо. 

«Введение "обязаловки" не приведет к положительному эффекту», — подчеркнула Элла Памфилова. 

Кроме того, глава ведомства призвала наказывать тех, кто будет нарушать правила общественного голосования. В этом вопросе необходима неотвратимость наказания. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #памфилова #цик рф

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