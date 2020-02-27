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14:00   27 Февраля 2020
Россия

Песков рассказал, почему Путин не встретится с Эрдоганом 5 марта

Песков рассказал, почему Путин не встретится с Эрдоганом 5 марта

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, почему президент РФ Владимир Путин не сможет встретиться с турецким лидером Реджепом Эрдоганом 5 марта. Ранее президент Турции анонсировал саммит по Сирии в Стамбуле на предстоящий четверг. 

По словам официального представителя Кремля, пока встречи России и Турции проходят на экспертном уровне для прояснения ситуации вокруг сирийского Идлиба. Также Песков отметил, что на 5 марта у Путина другие рабочие планы. 

«Планов на личную встречу 5 марта пока нет, поездка в Стамбул тоже не планируется», — рассказал журналистам Дмитрий Песков. 

Ранее Песков заявил, что 27 февраля в Москве Владимир Путин встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым

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Автор: Ольга Воскресенская
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