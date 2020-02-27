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13:54   27 Февраля 2020
Весь мир

Школы в Японии закроют из-за коронавируса

Школы в Японии закроют из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал от властей закрыть школы по всей стране. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение COVID -2019.

Новые меры вступят в силу 2 марта и продлятся до начала весенних каникул, даты которых индивидуальны и зависят от префектуры. Обычно весенние каникулы у японских школьников начинаются с середины либо конца марта. Таким образом, дети в школы вернутся в апреле.

О закрытии школ в индивидуальном порядке заявили власти северной префектуры Хоккайдо и западного города Осака.

Напомним, по состоянию на 27 февраля, число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 900 человек, умерших – восемь. Большинство инфицированных – пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.

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Автор: Анна Калинина
#япония #общество #коронавирус

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