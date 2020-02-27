Профессор из Германии опроверг слухи о быстрой разработке вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавируса все еще не существует, так как разработать и протестировать препарат так быстро невозможно. Об этом заявил глава института Роберта Коха в Германии профессор Лотар Вилер.

По словам ученого, в настоящее время в Германии подтверждены девять случаев заражения коронавирусом. Однако для разработки вакцины против вируса нового типа необходимо больше времени.

Он также рассказал, что заразившиеся находились в местах скопления людей, в частности, отмечали весенний карнавал. Случаи заражения отмечены в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.