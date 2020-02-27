Амнистия Жукова толкнет защитника террористов «Сети»* от призывов к реальному экстремизму

Условно осужденный на три года за призывы к экстремизму в интернете Егор Жуков надеется на государственную амнистию, однако в его текущих действия могут содержаться признаки статьи 205.2 УК РФ. Кроме того, помилование позволит студенту ВШЭ снова вести YouTube-канал и перейти от призывов к активной экстремистской деятельности.

В данный момент закон не позволяет Жукову модерировать каналы или сообщества в сети. Поэтому радиостанция «Эхо Москвы» предоставила ему площадку, на которой студент ВШЭ ведет передачу «Условно ваш». В среду, 26 февраля, гостем программы стал муниципальный депутат Илья Яшин. Во время рекламной паузы Жуков рассказал главе Красносельского муниципального округа о надежде на амнистию, которая будет приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Ты знаешь, тут интересно может получиться, я могу под амнистию попасть. Я не то чтобы на это очень надеюсь, я просто об этом в целом говорю. Единственный проект, который внесен в Госдуму, был проект от ЛДПР, и из всех фигурантов "московского дела" только я подпадаю под амнистию», — рассказал Жуков Яшину.

Примечательно, что, несмотря на присужденные три года условного срока за призывы к экстремизму, студент Высшей школы экономики в Москве балансирует на грани нарушения статьи 205.2 УК РФ, поскольку в его высказываниях могут присутствовать признаки оправдания запрещенной в России террористической организации «Сеть»*, участники которой получили сроки от шести до 18 лет.

Жукова активно продвигают структуры Михаила Ходорковского. Возможно, что столь опасная тема досталась студенту ВШЭ из-за схожих взглядов и статей у «сетевиков» и начинающего оппозиционера. Ему уже доверили «раскачку» студенческой среды для будущих незаконных акций. Амнистия позволит ему избавиться от условного срока и позволить себе более активную и агрессивную активную деятельность.

Кроме того, Жуков участвовал в мероприятии «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ), которое было названо «благотворительным маркетом». Акция прошла в поддержку «политзаключенных» – деньги, вырученные с мероприятия, должны были пойти на поддержку группировок «Сеть»* и «Новое величие» (признана экстремистской). На деле же «маркет» стал предлогом для проведения политического форума, который был посвящен активизму оппозиционеров и распространению политагитации.

* – террористическая организация, запрещена в РФ.