Девять терактов предотвратили на Северном Кавказе в 2019 году

За минувший год на Северном Кавказе спецслужбам удалось предотвратить девять терактов, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

«Пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной террористической организации "Исламское государство". Ликвидировано 26 террористов. Предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов. Задержано 230 боевиков», — отметил Патрушев на выездном совещании.

Кроме того, Патрушев рассказал, что в рамках реализации решений предыдущего совещания, на территории Северо-Кавказского федерального округа была проведена работа по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки.