Почти 20 регионов России получат задание по ЕГЭ по интернету

Задания для единого государственного экзамена в текущем году планируют передать в 18 регионов России по защищенным интернет-каналам. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Представители ведомства сообщили, что на данном этапе ведется обучение специалистов, проводятся апробации, проверяется готовность пунктов проведения экзаменационных материалов и технике. В том числе, тестируются технологии передачи экзаменационных материалов по интернету. Такой метод передачи использовали в прошлом году в восьми регионах России. В 2020 году число планируют увеличить до 18.

Таким образом, задания отправят в республики Тыва, Алтай и Мордовия, в Ленинградскую, Московскую, Смоленскую, Тверскую, Ивановскую, Ярославскую, Вологодскую, Мурманскую, Орловскую, Саратовскую, Тульскую, Свердловскую, Ульяновскую и Ивановскую области, а также в Чукотский автономный округ и Севастополь.