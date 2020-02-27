Выплаты к 75-летию Победы получат все ветераны ВОВ, независимо от места проживания

Выплаты к 75-летию Победы получат все ветераны ВОВ, которые имеют гражданство РФ и получают российскую пенсию, независимо от места проживания, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если ветеран является гражданином Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги», — сказал Песков.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил единовременно выплатить по 75 тысяч рублей к 75-ой годовщине со Дня Победы всем ветеранам и всем приравненным категориям. Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей.

Торжественный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая. Кремль направил множество приглашений главам разных стран. Лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Египта, Кубы, Сербии, Франции, Чехии и Казахстана уже приняли предложение Москвы поучаствовать в праздновании Дня Победы.