Песков рассказал о перерегистрации советской загрансобственности со стороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о перерегистрации советской загрансобственности. Об этом зашла речь в беседе с журналистами в четверг, 27 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в подавляющей части стран процедура закончилась и активы перерегистрировали на РФ «де-юре и де-факто».

«Вместе с тем, есть еще некоторые страны, где эта перерегистрация не завершена», — заявил Песков, при этом не уточнив, о каких конкретно государствах речь.

По словам Пескова, он не будет перечислять те страны, где процесс не завершен, но это не одно и не два государства, а больше.