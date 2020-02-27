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13:11   27 Февраля 2020
Россия

Песков рассказал о перерегистрации советской загрансобственности со стороны РФ

Песков рассказал о перерегистрации советской загрансобственности со стороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о перерегистрации советской загрансобственности. Об этом зашла речь в беседе с журналистами в четверг, 27 февраля. 

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в подавляющей части стран процедура закончилась и активы перерегистрировали на РФ «де-юре и де-факто».

«Вместе с тем, есть еще некоторые страны, где эта перерегистрация не завершена», — заявил Песков, при этом не уточнив, о каких конкретно государствах речь.

По словам Пескова, он не будет перечислять те страны, где процесс не завершен, но это не одно и не два государства, а больше. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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