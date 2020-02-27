Рабочая группа при ОНФ выступила против увеличения штрафов за нарушение ПДД

Минюсту придется пересмотреть размер штрафов за нарушение правил дорожного движения, так как посчитали «неподъемными». Об этом сообщается в сюжете телеканала «360».

В ходе общественных слушаний замглавы Минюста Денис Новак указал, что резкое увеличение штрафов не соответствует запросам общества. Проект придется изменить. Кроме того, по словам Новака, новый КоАП должен обеспечивать безопасности граждан на дорогах. Для этого предлагается развивать дорожную инфраструктуру, устанавливать дорожные знаки в правильных местах и утверждать требования к средствам видеофиксации. Порядок обжалования штрафов также планируется упростить и сделать процедуру доступной даже со смартфона.

Координатор рабочей группы при ОНФ Петр Шкуматов рассказал, что нужно кардинально менять подход к дорожной ситуации в России. Для этого в группу пригласили лучших автоэкспертов страны. Они предложили использовать в КоАП рискоориентационный подход, который предусматривает, что внимание контролирующих органов сосредоточится на ранее нарушавших ПДД водителях.

«Проблемы не решаются путем простого линейного увеличения штрафов. От этого будет еще больше проблем, протестов и резкого негатива в отношении власти», — уверен Шкуматов.

Напомним, в январе Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором предлагалось ужесточить наказание для водителей в пять-шесть раз. Например, штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотели повысить до трех тысяч рублей. Автовладельцы с недовольством встретили данную инициативу.