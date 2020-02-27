Песков не видит оснований для коррективов голосования по Конституции из-за коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит оснований для коррективов в голосовании по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Об этом он сообщил журналистам в четверг, 27 февраля.

Представители СМИ спросили Пескова, может ли запрет на массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом внести коррективы в голосование об изменениях в главном законе страны, которое планируют провести 22 апреля 2020 года.

«Вместе с вами каждый день, каждый час наблюдаем за развитием ситуации. Предположения делать тяжело», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Глава пресс-службы российского лидера заявил, что исходя из информации, получаемой от специалистов, в Кремле не видят оснований для внесения корректировок.

Ранее Песков рассказал, что 27 февраля в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.