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12:54   27 Февраля 2020
Россия

Песков не видит оснований для коррективов голосования по Конституции из-за коронавируса

Песков не видит оснований для коррективов голосования по Конституции из-за коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит оснований для коррективов в голосовании по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Об этом он сообщил журналистам в четверг, 27 февраля. 

Представители СМИ спросили Пескова, может ли запрет на массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом внести коррективы в голосование об изменениях в главном законе страны, которое планируют провести 22 апреля 2020 года. 

«Вместе с вами каждый день, каждый час наблюдаем за развитием ситуации. Предположения делать тяжело», — отметил пресс-секретарь президента РФ. 

Глава пресс-службы российского лидера заявил, что исходя из информации, получаемой от специалистов, в Кремле не видят оснований для внесения корректировок. 

Ранее Песков рассказал, что 27 февраля в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым

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Автор: Ольга Воскресенская
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