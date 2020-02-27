Шойгу попрощался с маршалом Язовым

В тяжелое время советский маршал Дмитрий Язов не изменил себе и вошел в историю российского государства, сказал министр обороны России Сергей Шойгу во время церемонии прощания на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

«Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, человеком, прошедшим путь от курсанта до министра обороны. Человеком, который все это время оставался предан своему делу, своей стране и всему тому, что представляет из себя история государства российского и Советского Союза», — указал глава военного ведомства.

Напомним, о кончине маршала Язова стало известно во вторник, 25 февраля. Маршал умер после продолжительной болезни на 96-м году жизни. На фронтах Великой Отечественной войны Язов сражался с 17 лет. Он стал последним фронтовиком, который занял пост министра обороны СССР. В 1990 году Язову присвоили звание маршала Советского Союза – последнее в истории.