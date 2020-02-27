Кремль не оценивает решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

Кремль считает открытие сквера имен убитых журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова «суверенным правом» властей Праги и не считает годовщину убийства Немцова поводом для «отмечания», сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вряд ли кто-то будет отмечать годовщину убийства Немцова. Это некорректно. Поэтому отвечу вам однозначно: никак не будут отмечать. Это не повод для отмечания. Что касается сквера в Праге – это суверенное право городских властей этого города. Мы бы, конечно, предпочли, чтобы городские власти этого города одновременно не забывали про Красную армию красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов», – сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.