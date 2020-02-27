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12:50   27 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Кремль не оценивает решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

Кремль не оценивает решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

Кремль считает открытие сквера имен убитых журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова «суверенным правом» властей Праги и не считает годовщину убийства Немцова поводом для «отмечания», сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вряд ли кто-то будет отмечать годовщину убийства Немцова. Это некорректно. Поэтому отвечу вам однозначно: никак не будут отмечать. Это не повод для отмечания. Что касается сквера в Праге – это суверенное право городских властей этого города. Мы бы, конечно, предпочли, чтобы городские власти этого города одновременно не забывали про Красную армию красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов», – сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее мэр Праги Зденек Гржиб сообщил о планах назвать одну из аллей в микрорайоне Бубенеч, где располагается посольство России, именем Политковской и Немцова.

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Автор: Алина Бранцевич
#немцов #песков #прага #политковская

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