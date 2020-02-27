Кремль заявил об отсутствии инициатив по увековечиванию памяти Немцова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии инициатив по увековечиванию памяти Бориса Немцова. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в четверг, 27 февраля.

Представители СМИ спросили у Пескова, считают ли в Кремле нужным увековечить память Немцова к годовщине его убийства. По словам пресс-секретаря российского президента, от Кремля таких инициатив не поступало.

Также Пескову задали вопрос о расследовании убийства политика. Представитель Кремля ответил, что не знает всех деталей следствия, поэтому дать ответ не возьмется.

Оппозиционного политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После расследования суд признал Заура Дадаева виновным в убийстве и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Позднее Дадаева, отбывающего срок в исправительной колонии №3 города Иркутска, перевели в ангарскую ИК-2 за злостное нарушение режима.