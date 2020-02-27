Голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, не приурочено к 150-летию со дня рождения советского политического деятеля Владимира Ленина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ко дню рождения Ленина это, естественно, никакого отношения не имеет. Определенную аргументацию вчера привел Клишас (сопредседатель рабгруппы – ред.). Ко дню рождения Ленина это не имеет никакого отношения», – заявил журналистам Песков.

Ранее провести общероссийское голосование по поправкам к Конституции 22 апреля предложил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон Андрей Клишас.

Песков добавил, что члены рабочей группы посчитали назначенный день удобным для голосования, поскольку уже закончится Пасха, но еще не начнется Рамадан.