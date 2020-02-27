Президент России Владимир Путин осмотрит тематический парк «Остров мечты» в Москве, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, новый тематический парк в ближайшие дни откроют в российской столице. Перед официальным открытием в нем побывает глава государства. Представитель Кремля назвал парк отличным примером крупных частных инвестиций, с помощью которых в городе создается комфортная среда.

Кроме того, в четверг, 27 февраля, Владимир Путин проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, которая была анонсирована Кремлем накануне. Песков отметил, что помимо встречи двух лидеров переговоры проведут и делегации России и Киргизии.