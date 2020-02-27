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12:29   27 Февраля 2020
Россия

Путин осмотрит тематический парк «Остров мечты» в Москве

Путин осмотрит тематический парк «Остров мечты» в Москве

Президент России Владимир Путин осмотрит тематический парк «Остров мечты» в Москве, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, новый тематический парк в ближайшие дни откроют в российской столице. Перед официальным открытием в нем побывает глава государства. Представитель Кремля назвал парк отличным примером крупных частных инвестиций, с помощью которых в городе создается комфортная среда. 

Кроме того, в четверг, 27 февраля, Владимир Путин проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, которая была анонсирована Кремлем накануне. Песков отметил, что помимо встречи двух лидеров переговоры проведут и делегации России и Киргизии. 

«Потом президенты поприсутствуют в Кремлевском дворце на церемонии открытия перекрестного года России и Киргизии», — заключил пресс-секретарь российского лидера. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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