Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков не видит оснований для коррективов голосования по Конституции из-за коронавируса

Песков не видит оснований для коррективов голосования по Конституции из-за коронавируса

 Шойгу попрощался с маршалом Язовым

Шойгу попрощался с маршалом Язовым
Кремль не оценивает решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

Кремль не оценивает решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

 КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента

КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента
Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

 Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, Дании и Румынии

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, Дании и Румынии
Песков не видит оснований для коррективов голосования по Конституции из-за коронавируса

Песков не видит оснований для коррективов голосования по Конституции из-за коронавируса

 Шойгу попрощался с маршалом Язовым

Шойгу попрощался с маршалом Язовым
Кремль не оценивает решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

Кремль не оценивает решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

 КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента

КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента
Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

 Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, Дании и Румынии

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, Дании и Румынии
12:32   27 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента

КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента

Информация о месте получения высшего образование нынешнего президента Украины Владимира Зеленского оказалась неверной. Об этом сообщили РИА Новости в приемной Криворожского экономического института КНЭУ имени Вадима Гетьмана.

В разделе биография на сайте президента Украины указано, что Зеленский получал образование по специальности «правоведение» с 1995 по 2000 год в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Однако в приемной Криворожского экономического университета рассказали, что бывший комик обучался именно у них.

«Мы являемся филиалом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Нынешний президент Владимир Зеленский получил образование у нас», — заявили в институте.

Кроме того, ошибки допустили и в специальности по которой учился президент. Кафедра «правоведение» на которой якобы учился Зеленский с 1995 года, была создана годом позже. При этом в вузе не смогли объяснить, каким образом президент мог учиться на несуществующей в то время кафедре.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #общество #весь мир #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...