КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента

Информация о месте получения высшего образование нынешнего президента Украины Владимира Зеленского оказалась неверной. Об этом сообщили РИА Новости в приемной Криворожского экономического института КНЭУ имени Вадима Гетьмана.

В разделе биография на сайте президента Украины указано, что Зеленский получал образование по специальности «правоведение» с 1995 по 2000 год в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Однако в приемной Криворожского экономического университета рассказали, что бывший комик обучался именно у них.

«Мы являемся филиалом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Нынешний президент Владимир Зеленский получил образование у нас», — заявили в институте.

Кроме того, ошибки допустили и в специальности по которой учился президент. Кафедра «правоведение» на которой якобы учился Зеленский с 1995 года, была создана годом позже. При этом в вузе не смогли объяснить, каким образом президент мог учиться на несуществующей в то время кафедре.