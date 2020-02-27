Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков не видит оснований для коррективов голосования по Конституции из-за коронавируса

Песков не видит оснований для коррективов голосования по Конституции из-за коронавируса

 Шойгу попрощался с маршалом Язовым

Шойгу попрощался с маршалом Язовым
Кремль не оценивает решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

Кремль не оценивает решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

 КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента

КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента
Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

 Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, Дании и Румынии

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, Дании и Румынии
Песков не видит оснований для коррективов голосования по Конституции из-за коронавируса

Песков не видит оснований для коррективов голосования по Конституции из-за коронавируса

 Шойгу попрощался с маршалом Язовым

Шойгу попрощался с маршалом Язовым
Кремль не оценивает решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

Кремль не оценивает решение властей Праги по открытию сквера имени Немцова

 КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента

КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента
Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

 Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, Дании и Румынии

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, Дании и Румынии
12:23   27 Февраля 2020
Россия

ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции 28 февраля

ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции 28 февраля

Центральная избирательная комиссия планирует рассмотреть порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на заседании 28 февраля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале ЦИК.

Согласно повестке, планируется рассмотрение порядка финансового обеспечения голосования, использования технических средств при подсчете голосов, применения ГАС «Выборы», доставки в избиркомы документов, связанных с голосованием, и другие вопросы.

Общероссийское голосование по изменению Основного закона России запланировано на 22 апреля. Планируется, что этот день будет выходным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Калинина
#россия #политика #общество #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...