ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции 28 февраля

Центральная избирательная комиссия планирует рассмотреть порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на заседании 28 февраля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале ЦИК.

Согласно повестке, планируется рассмотрение порядка финансового обеспечения голосования, использования технических средств при подсчете голосов, применения ГАС «Выборы», доставки в избиркомы документов, связанных с голосованием, и другие вопросы.

Общероссийское голосование по изменению Основного закона России запланировано на 22 апреля. Планируется, что этот день будет выходным.