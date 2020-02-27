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12:12   27 Февраля 2020
Россия

Аксенов прокомментировал учреждение Дня сопротивления оккупации Крыма на Украине

Аксенов прокомментировал учреждение Дня сопротивления оккупации Крыма на Украине

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал учреждение на Украине новой памятной даты — Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. По словам политика, непонятно, чем руководствовались власти Украины, когда озвучили такую дату. 

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя». Такой указ глава государства подписал накануне. 

«Мы развиваемся, двигаемся вперед, а руководители соседней страны до сих пор не отошли от прежней работы. Думаю, что это самая настоящая трагедия в умах руководства страны», — цитирует главу Крыма пресс-служба правительства республики. 

Аксенов отметил, что на Украине только власти будут отмечать такой праздник, так как большинство жителей страны понимают, что Крым выбрал свой путь и дороги назад нет. 

«Руководство страны всю жизнь обманывало украинский народ и нынешний президент – не исключение. Ведь людей от реальных проблем чем-то надо отвлечь, все понимают, что Украина сегодня движется по наклонной плоскости», — считает глава Крыма. 

Сергей Аксенов посоветовал властям Киева смириться с выбором жителей Крыма стать частью России и признать возвращение полуострова в состав РФ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #крым #политика #аксенов

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