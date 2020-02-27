Аксенов прокомментировал учреждение Дня сопротивления оккупации Крыма на Украине

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал учреждение на Украине новой памятной даты — Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. По словам политика, непонятно, чем руководствовались власти Украины, когда озвучили такую дату.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя». Такой указ глава государства подписал накануне.

«Мы развиваемся, двигаемся вперед, а руководители соседней страны до сих пор не отошли от прежней работы. Думаю, что это самая настоящая трагедия в умах руководства страны», — цитирует главу Крыма пресс-служба правительства республики.

Аксенов отметил, что на Украине только власти будут отмечать такой праздник, так как большинство жителей страны понимают, что Крым выбрал свой путь и дороги назад нет.

«Руководство страны всю жизнь обманывало украинский народ и нынешний президент – не исключение. Ведь людей от реальных проблем чем-то надо отвлечь, все понимают, что Украина сегодня движется по наклонной плоскости», — считает глава Крыма.

Сергей Аксенов посоветовал властям Киева смириться с выбором жителей Крыма стать частью России и признать возвращение полуострова в состав РФ.