Приехавшую из Италии девушку госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

Власти Воронежа сообщают в четверг о госпитализации девушки, которая недавно приехала из Италии и обратилась в медучреждение с симптомами ОРВИ.

Как отмечает пресс-центр областного правительства, девушку госпитализировали в детскую клиническую больницу №2 из предосторожности, в связи с подозрением на заражение новым типом коронавируса. Из этих же соображений под наблюдение эпидемиологов будут взяты люди, контактировавшие с девушкой.

Напомним, накануне, последние из восьми пациентов, ранее госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая, были выписаны из больницы. Ни у кого из них подозрение на коронавирус не подтвердилось. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все россияне, заболевшие пневмонией, теперь будут проверяться на коронавирус, так как воспаление легких является основной тяжелой формой проявления кооронавирусной инфекции.