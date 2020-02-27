Большинству россиян нужен год, чтобы накопить на отпуск

Около года необходимо большинству россиян, чтобы накопить на отпуск. Это стало известно по результатам опроса сервиса путешествий Ostrovok.ru.

В исследовании поучаствовали более трех тысяч человек. Треть опрошенных призналась, что на сбор необходимой суммы уходит год. Каждый пятый респондент имеет возможность отправиться в путешествие в любое время. У девяти процентов из этой группы всегда есть отложенная сумма для путешествий, а 12 процентов ответили, что необходимости копить деньги у них нет.

Нужную для поездки сумму за полгода могут накопить порядка 15 процентов опрошенных. Собраться в отпуск за два-три месяца способны 12 процентов респондентов. Семь процентов признались, что финансовая подготовка к отпуску длится четыре-пять месяцев.

За месяц необходимую сумму способны накопить четыре процента туристов. Каждый десятый россиянин берет кредит на поездку или оплачивает все расходы кредитной картой.