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11:58   27 Февраля 2020
Россия

Большинству россиян нужен год, чтобы накопить на отпуск

Большинству россиян нужен год, чтобы накопить на отпуск

Около года необходимо большинству россиян, чтобы накопить на отпуск. Это стало известно по результатам опроса сервиса путешествий Ostrovok.ru.

В исследовании поучаствовали более трех тысяч человек. Треть опрошенных призналась, что на сбор необходимой суммы уходит год. Каждый пятый респондент имеет возможность отправиться в путешествие в любое время. У девяти процентов из этой группы всегда есть отложенная сумма для путешествий, а 12 процентов ответили, что необходимости копить деньги у них нет.

Нужную для поездки сумму за полгода могут накопить порядка 15 процентов опрошенных. Собраться в отпуск за два-три месяца способны 12 процентов респондентов. Семь процентов признались, что финансовая подготовка к отпуску длится четыре-пять месяцев.

За месяц необходимую сумму способны накопить четыре процента туристов. Каждый десятый россиянин берет кредит на поездку или оплачивает все расходы кредитной картой.

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Автор: Анна Калинина
#россия #туризм #общество

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