Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии, сообщает глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. По его данным, 26-летнюю женщину госпитализировали в Неаполе.

Известно, что всего в Неаполе зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Одной из зараженных является украинка, которая работает на севере Италии, но приехала на юг, чтобы навестить родителей в провинции Салерно. Сейчас ее госпитализировали, идет проверка на коронавирус. Окончательный диагноз поставят врачи клиники «Спалланцани» в Риме, сообщил Погорельцев. Женщина находится в стабильном состоянии, ее родственники также помещены в карантин.

«Генеральное консульство Украины в Неаполе находится в контакте с местным штабом», — заявил руководитель департамента консульской службы МИД Украины.

Утром 27 февраля стало известно, что в Эстонии, Дании и Румынии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.