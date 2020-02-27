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КЭИ указал на ошибку в биографии Зеленского, размещенной на сайте президента
Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

 Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, Дании и Румынии

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, Дании и Румынии
11:46   27 Февраля 2020
Весь мир

Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии

Гражданка Украины заразилась коронавирусом в Италии, сообщает глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. По его данным, 26-летнюю женщину госпитализировали в Неаполе.

Известно, что всего в Неаполе зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Одной из зараженных является украинка, которая работает на севере Италии, но приехала на юг, чтобы навестить родителей в провинции Салерно. Сейчас ее госпитализировали, идет проверка на коронавирус. Окончательный диагноз поставят врачи клиники «Спалланцани» в Риме, сообщил Погорельцев. Женщина находится в стабильном состоянии, ее родственники также помещены в карантин. 

«Генеральное консульство Украины в Неаполе находится в контакте с местным штабом», — заявил руководитель департамента консульской службы МИД Украины.

Утром 27 февраля стало известно, что в Эстонии, Дании и Румынии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.

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Автор: Ольга Воскресенская
#италия #происшествия #чп #весь мир #коронавирус

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