«Ростех» начал поставлять медоборудование в Гану

Гана закупила неонатальные фототерапевтические облучатели у российского производителя «Ростех», рассказал глава госкорпорации Олег Евтушенко.

Высокотехнологичное медицинское оборудование, которое закупила африканская страна, позволит лечить желтуху у новорожденных без использования лекарственных препаратов.

«В рамках контракта с Ганой мы поставили в медучреждения страны неонатальное оборудование, которое помогает сохранить детям жизнь и здоровье. Наша высокотехнологичная медтехника уже эксплуатируется в других странах Африканского континента, в том числе в Тунисе и Египте. Идут переговоры с новыми потенциальными заказчиками в регионе», – прокомментировал директор «Ростеха».

Преимущество российской техники перед зарубежными аналогами состоит в доступной цене при высоком сроке службы. Разработкой и производством медоборудование занимается филиал холдинга «Швабе».

«Оборудование уже зарекомендовало свою эффективность в российских медучреждениях и за рубежом. Врачи отмечают мобильность прибора и удобство его эксплуатации. Кроме того, облучатель работает в двух режимах – таймер и часы, что позволяет задавать время работы прибора и снижает риск побочных эффектов», – поделился заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Кроме стран Африки облучатели «Швабе» поставляются в медицинские центры Ирландии, Малайзии, Гренады, Суринама и других стран.