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16:51   27 Февраля 2020
Россия

Политолог Захаров считает беспорядки в Москве попыткой США вернуть РФ во времена 90-х

Политолог Захаров считает беспорядки в Москве попыткой США вернуть РФ во времена 90-х

Протесты из-за закона о гражданстве продолжаются в Нью-дели. Руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров считает, что протесты организуют почти всегда иностранные граждане, чтобы расшатать обстановку в другой стране.

Жители Индии вышли на митинг из-за решения правительства выдавать гражданство по упрощенной схеме немусульманам-беженцам из Афганистана, Пакистана и Бангладеша. Более 200 человек пострадали и 34 погибли в результате протестных акций. Вспомнив летние беспорядки 2019 года в Москве, политолог Захаров заявил, что протесты всегда негативно влияют на общество и страну.

«Всех организаторов таких беспорядков нужно привлекать к огромным штрафам, а если они еще сопряжены с насилием, то должно быть и уголовное преследование, с реальными сроками заключения», — сказал Захаров в беседе с «НьюИнформ».

Политолог считает прошлогодние беспорядки в Москве были попыткой США вернуть РФ в тяжелые времена 90-х годов, когда распался Советский Союз. По мнению Захарова, правоохранительные органы в РФ во время беспорядков действуют в рамках закона, но, чтобы не допустить подобные потрясения в стране, нужно ужесточать наказания для организаторов беспорядков.

«В России революции и переворотов нельзя допустить, это всегда шаг назад в развитии», — сказал эксперт.

Причиной митингов летом 2019 года стало баллотирование юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь в Госдуму. Представителей ФБК сняли с выборов из-за подделки подписей и рисования подписей «мертвецов».

Ранее Сергей Цеков заявил, что России пора перестать проявлять лояльность за проведение незаконных акций и наказывать организаторов по всей строгости. По словам сенатора, ужесточение законодательства для предотвращения общественных беспорядков должно происходить с учетом уникальности страны. 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #беспорядки #ужесточение #митинги

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