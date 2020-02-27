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11:19   27 Февраля 2020
Россия

Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию через две недели

Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию через две недели

Совет Федерации может рассмотреть поправки в Конституцию через две недели, об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. 

По словам Клишаса, рассмотрение поправок сенаторами может состояться 11 марта. При этом он добавил, что в случае поддержки поправок все изменения в главный закон страны вступят одновременно, а не по одному в отдельности, включая те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному собранию.

Кроме того, сенатор рассказал о том, что дополнен перечень должностных лиц, на которые распространяются ограничения на владение иностранными счетами и активами, в список включена должность президента РФ. 

«Не исключаю, что ряд новых поправок, которые обсуждались на рабочей группе в Кремле, будут внесены в Думу президентом», — заявил Андрей Клишас.

Ранее стало известно, что поправки о проведении голосования по изменениям в Конституции 22 апреля внесли в Госдуму. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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