Политики из стран НАТО в Петербурге пытаются скомпромитировать РФ на фоне дела «Сети»*

Во время резонансного судебного процесса над фигурантами запрещенной в РФ террористической организации «Сеть»* представители стран НАТО провели круглый стол на тему незаконного насилия.

Напомним, 26 февраля в Петербурге возобновились слушания по делу фигурантов запрещенного в РФ террористического сообщества «Сеть»* Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Ранее, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры другим фигурантам дела: Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому, Андрею Чернову, Максиму Иванкину, Михаилу Кулькову, Василию Куксову, Арману Сангынбаеву. Их осудили за терроризм на срок от шести до 18 лет. Дело вызвало широкий общественный резонанс, поскольку осужденные заявили, что дали показания под пытками. Впрочем, ни один факт, касающийся пыток, так и не был доказан.

Круглый стол, на который пригласили западных политиков, организовали в петербургском НИУ «Высшая школа экономики» под названием «Политика в области предупреждения незаконного насилия: российский и международный опыт». Однако спикеры выступали на темы, которые явно резонировали с делом «Сети»*: «Опыт международного сотрудничества в области предупреждения незаконного насилия», «Права человека и тюремная медицина», «Роль омбудсмена в противодействии насилию в местах принудительного содержания и его взаимодействие с международными мониторинговыми механизмами», «Некоторые предпосылки применения пыток: откуда они возникли и как их преодолеть», «Роль ОНК в выявлении и предупреждения насилия в местах принудительного содержания. От допроса к следственному интервью», «Государственные механизмы предупреждения незаконного насилия. Проблемы неэффективности», «Бюрократическая подотчетность в правоохранительных органах: что делает незаконное насилие эффективным?».

Как передают корреспонденты ФАН, обсуждение проходило с пристрастием. Журналисты предположили, что мероприятие, как и банкет, были проплачены генеральным консулом Норвегии в Санкт-Петербурге Дагом Малмером Халворсеном.

* – террористическая организация, запрещена в РФ.