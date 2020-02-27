Путин объяснил, почему не пользуется смартфоном

Президент РФ Владимир Путин положительно относится к техническому прогрессу, однако сам не пользуется смартфоном, поскольку у него есть другие средства связи.

«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто. Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента», – рассказал российский президент в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Журналист ТАСС отметил, что все же видел как глава государства говорил по смартфону. Путин рассказал, что этот девайс ему одолжил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Песков, ваш приятель, подсунул мне, вот и позвонил по нему», – сообщил Путин.

Также в интервью российский президент рассказал, почему из страны «утекают» квалифицированные специалисты и объяснил, почему это неплохо.