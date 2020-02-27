Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россияне массово отказываются от поездок в Италию из-за коронавируса

Россияне массово отказываются от поездок в Италию из-за коронавируса

 Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию через две недели

Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию через две недели
Украина заявила о готовности выполнять Минские соглашения по Донбассу

Украина заявила о готовности выполнять Минские соглашения по Донбассу

 Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку
Источник опроверг переход сирийского города Серакиб под контроль боевиков

Источник опроверг переход сирийского города Серакиб под контроль боевиков

 Россия в два раза увеличила экспорт нефти в США и Великобританию

Россия в два раза увеличила экспорт нефти в США и Великобританию
Россияне массово отказываются от поездок в Италию из-за коронавируса

Россияне массово отказываются от поездок в Италию из-за коронавируса

 Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию через две недели

Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию через две недели
Украина заявила о готовности выполнять Минские соглашения по Донбассу

Украина заявила о готовности выполнять Минские соглашения по Донбассу

 Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку
Источник опроверг переход сирийского города Серакиб под контроль боевиков

Источник опроверг переход сирийского города Серакиб под контроль боевиков

 Россия в два раза увеличила экспорт нефти в США и Великобританию

Россия в два раза увеличила экспорт нефти в США и Великобританию
10:42   27 Февраля 2020
Россия

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о мифах Второй мировой войны

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о мифах Второй мировой войны

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают на пресс-конференцию о разоблачении мифов Второй мировой войны. Встреча посвящена 75-летию Победы.

В ходе пресс-конференции будет обсуждаться тема, почему современный Европарламент принимает странные резолюции, обвиняющие Советский Союз в ответственности за развязывание Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. Также речь пойдет о том, по какой причине в странах Евросоюза процветает русофобия, а в бывших советских республиках власти культивируют нацизм. 

Участниками пресс-конференции станут Армен Гаспарян, Михаил Машковцев, Николай Межевич и Евгений Гурьев. 

Медиагруппа «Патриот» и ФАН приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. presscenter@mediapatriot.ru. Телефон: 8 (963) 231-53-16

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #пресс-конференция #фан #патриот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...