Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о мифах Второй мировой войны

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают на пресс-конференцию о разоблачении мифов Второй мировой войны. Встреча посвящена 75-летию Победы.

В ходе пресс-конференции будет обсуждаться тема, почему современный Европарламент принимает странные резолюции, обвиняющие Советский Союз в ответственности за развязывание Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. Также речь пойдет о том, по какой причине в странах Евросоюза процветает русофобия, а в бывших советских республиках власти культивируют нацизм.

Участниками пресс-конференции станут Армен Гаспарян, Михаил Машковцев, Николай Межевич и Евгений Гурьев.

Медиагруппа «Патриот» и ФАН приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. presscenter@mediapatriot.ru. Телефон: 8 (963) 231-53-16