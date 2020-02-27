Россияне массово отказываются от поездок в Италию из-за коронавируса

Россияне стали чаще отказывается от туров в Италию после рекомендаций Роспротребнадзора и Ростуризма. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

По данным союза, отказы от поездок в Италию были единичными до последних заявлений Роспротребнадзора и Ростуризма. На данный момент просьбы о возврате билетов встречаются все чаще. Пика обращений туроператоры ожидают в ближайшие дни.

Кроме того, в союзе считают, что рекомендации ведомства дают туристом основания претендовать на полный возврат средств, затраченных на покупку тура. Однако в Ассоциации туроператоров России считают, что отказ возможен лишь с вычетом понесенных туроператором расходов.

«Если турфирма успела потратить средства на оформление туристу визы, предоплату отеля, авиабилетов и других услуг, эти средства не могут быть возмещены. Причем на ситуацию пока не влияет опубликованное в четверг сообщение Роспотребнадзора, в котором говорится, что в Италии, Иране и Южной Корее существует угроза безопасности жизни и здоровью потребителей туристских услуг», – сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Напомним, ранее российское министерство иностранных дел рекомендовало гражданам РФ на время отложить поездки в Южную Корею, Италию и Иран, где стремительно распространяется коронавирусная инфекция COVID-19.