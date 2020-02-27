Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, Дании и Румынии

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк сообщил о первом в этой стране зафиксированном случае заражения новым типом коронавируса.

«Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здравоохранения», — заявил министр в эфире телеканала телеканала ETV.

По его словам, зараженный коронавирусом гражданин Ирана вернулся в Эстонию в среду вечером.

Также первый случай заражения коронавирусом нового типа был зафиксирован в Дании. Как сообщает местный телеканал TV 2, инфицированный – журналист Якобе Таге Рамлинге – на прошлой неделе отдыхал с семьей на севере Италии, откуда вернулся в Данию в понедельник вечером. Симптомы заражения проявились у него в среду утром. В настоящее время мужчина изолирован в своем доме. Его жена и сын, согласно результатам проеденных анализов, здоровы.

Минувшей ночью поступили также сообщения о первом случае заражения коронавирусом в Румынии. Об этом заявил глава Минздрава Румынии Виктор Костаке.

Министр сообщил, что заболевший мужчина – житель уезда Горж, контактировал с зараженным коронавирусом гражданином Италии, посещавшим Румынию 18-22 февраля.

«К сожалению, мы можем сообщить, что в результате тестирования лиц в уезде Горж, которые находились в контакте с итальянским гражданином из Римини, мы имеем первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-2019 на территории Румынии», — сообщил Костаке на пресс-конференции.

По его словам, зараженный гражданин Румынии находится в удовлетворительном состоянии, симптомы заболевания у него пока не проявились.

В уезде Горж, добавил министр, проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявляются все лица, с кем зараженный итальянец мог контактировать во время своего визита.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в Китае в конце 2019 года, откуда заболевание распространилась по разным странам мира. По последней информации ВОЗ, на 27 февраля по всему миру заболели 82 140 человек, из которых 2 802 человека скончались, и более 32 тысяч выздоровели.